- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) a decernat, in acest week-end, stelele pe Aleea Celebritaților din Sibiu, o structura asociata a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, conceputa ca un spațiu de recunoastere a contributiilor pe care personalitați marcante ale culturii…

- Charlotte Rampling, Israel Galvan, Denis O'Hare, Helmut Sturmer se numara printre personalitatile care vor primi vineri, o stea, pe Aleea Celebritatilor din Parcul Cetatii, cu ocazia Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), au anuntat organizatorii, informeaza Agerpres. "Festivalul…

- Cineastul american Tim Burton a fost prezent, sambata seara, la Festivalul International de Teatru de la Sibiu, invitat de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, si de directorul evenimentului, Constantin Chiriac, pentru a viziona spectacolul „Faust” pus in scena de Silviu Purcarete, potrivit news.ro.…

- Spectatorii care s-au vaccinat impotriva COVID-19 si vor participa la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS) vor primi bratari speciale pentru a le inlesni accesul, a anunațat joi directorul general al Teatrului National „Radu Stanca”, Constantin Chiriac. Potrivit acestuia, artistii si…

- Peste 2.000 de artisti si tehnicieni din 38 de tari sunt asteptati sa participe, intre 20 si 29 august, la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), unul din cele mai mari evenimente de gen din lume, iar cea mai mare provocare pentru organizatori o reprezinta, si in acest an, pandemia de…

- Peste 2.000 de artisti si tehnicieni din 38 de tari sunt asteptati sa participe intre 20 si 29 august, la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), unul din cele mai mari evenimente de gen din lume, iar cea mai mare provocare pentru organizatori o reprezinta si in acest an, pandemia…

- Spectacolul "Povestea printesei deocheate", regizat de Silviu Purcarete, care a obtinut trei premii UNITER, este invitat sa deschida Jocurile Culturale Olimpice din 2022, de la Tokyo (Japonia), a anuntat vineri, in timpul unei conferinte de presa, directorul Teatrului National "Radu Stanca" de la…

- Spectacolul ''Aici'', prezentat in premiera sambata pe scena Teatrului National ''Radu Stanca'', va mai putea fi vizionat in 29 august, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), informeaza un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. "Beneficiarii…