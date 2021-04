Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, tot mai multe țari incep sa testeze metode pentru redeschiderea economiei, dar și a industriei culturale. Mii de oameni au participat la finalul lunii martie la un concert rock in Barcelona, care a avut la baza un studiu COVID. Și in Romania se vorbește despre concerte experiment, dar si…

- Am profitat de prezenta unui musafir de mare valoare astazi, la Constanta, pentru a relua aceasta initiativa, cu doua evenimente pe care le comasam, respectiv lansarea zonei de vizualizare a Bibliotecii "Ioan Popisteanu", in cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta.Si in cea de a doua parte, un…

- Ilustratii din secolul al XVI-lea ale poemului ''Divina Comedie'' care pot fi admirate virtual pe site-ul Galeriei Uffizi din Florenta, portretul alegoric al lui Dante, realizat de Agnolo Bronzino, expus la Palazzo Vecchio din acelasi oras, si o expozitie dedicata relatiei dintre…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu pregatește un weekend-maraton cu spectacole in avanpremiera și premiera. Spectacolele vor fi transmise in direct pe Scena Digitala. Anunț special: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu va avea loc in acest an intre 20 – 29 august „Mici crime conjugale”,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va celebra 20 de ani de existența cu o noua ediție de anvergura, între 23 iulie și 1 august 2021, în Cluj-Napoca. 10 zile de vara cu filme în premiera, invitați și evenimente care vor puncta momente…

- In perioada 25 ianuarie – 31 ianuarie 2021 Ministerul Educației, MAEIE și Agenția Relații Interetnice, in parteneriat cu Comunitatea evreiasca din Republica Moldova, organizeaza un șir de evenimente dedicate „Saptaminii Memoriei Holocaustului”. Acțiunile au drept scop sensibilizarea tinerilor fața de…

- Urmatoarea saptamana aduce o noua serie de evenimente culturale pentru instituțiile din Timișoara. Saptamana culturala aduce in atenția publicului expoziții temporare și permanente, dintre care amintim: „Flori pentru Timișoara”, „Metamorfoze”, „Patine din oase de animale”, „111 & SIGMA”. Programul cultural…