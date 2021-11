Stiri pe aceeasi tema

- Treisprezece scurtmetraje romanesti sunt incluse in prima competitie nationala a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF), care va avea loc anul acesta intre 17 si 21 noiembrie.

- Filmele incluse anul acesta in competitia internationala a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF) propun noi perspective asupra naturii umane si a aspectelor care ne definesc identitatea intr-o lume aflata in continua schimbare.

- ilmul romantic muzical „Annette”, regizat de Leos Carax, cu Adam Driver si Marion Cotillard in rolurile principale, va deschide cea de-a 11-a editie a Festivalului International de Film Experimental Bucuresti (BIEFF), pe 17 noiembrie, in sala Auditorium a Muzeului National de Arta al Romaniei.…

- In perioada 26 - 31 octombrie 2021 va avea loc cea de-a XXV-a edițiie a Festivalului Internațional de Film Documentar de la Jihlava, unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip din Europa Centrala și de...

- Filmele de avangarda se intorc in salile de cinema din capitala, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF). Intre 17 și 21 noiembrie, evenimentul dedicat noilor forme de explorare a limbajului cinematografic aduce pe marile ecrane cele mai apreciate…

- Festivalul internațional de film pentru publicul tanar - KINOdiseea revine intre 20 și 31 octombrie și cu un program online care cuprinde 13 filme de lungmetraj pentru copii și familie, atat filme bine primite de...

- Aproximativ 50 de scurtmetraje din intreaga lume vor concura anul acesta pentru Trofeul Animest, potrivit news.ro. In perioada 8 - 17 octombrie, cele mai noi si mai premiate titluri ale anului vor rula, in premiera in Romania, la cea de-a 16-a editie a Festivalul International de Film de Animatie…

- Lansarile de carte, una dintre cele mai importante sectiuni ale Festivalului International de Teatru de la Sibiu, reunesc, si cu prilejul celei de-a XXVIII-a editii, nume importante din domeniu. Patru volume semnate de George Banu, „Durerea. Dincolo de teatru”, de Octavian Saiu, si „Antologia pieselor…