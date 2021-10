Festivalul Internațional de Film Experimental București 2021: Are we human? Filmele de avangarda se intorc in salile de cinema din capitala, la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București (BIEFF). Intre 17 și 21 noiembrie, evenimentul dedicat noilor forme de explorare a limbajului cinematografic aduce pe marile ecrane cele mai apreciate experimente cinematografice ale anului, invitand publicul sa reflecteze asupra naturii umane și asupra aspectelor care o definesc. Are we human? – tema ediției din acest an, adreseaza o intrebare la care spectatorii vor cauta raspunsuri impreuna cu artiștii invitați la festival, prin intermediul unui… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitatul principal al Festivalului Internațional de Film, Diaporama și Fotografie „Toamna la Voroneț", ce se desfașoara in perioada 6-10 octombrie 2021, este Radu Mihaileanu, regizorul francez de origine romana al capodoperelor „Train de vie"/Trenul vieții, „Va, vis ...

- Municipiul Lugoj va gazdui, la sfarșitul acestei saptamani, cea de-a patra ediție a Festivalului Internațional “Veterani”, organizat de catre Asociația FOA – Fusion of Arts cu sprijinul financiar al Primariei Lugoj. Festivalul este dedicat contelui Federico Veterani, un erou al Lugojului,…

- Festivalul Internațional de Psihanaliza și Film revine la Iași, in perioada 10-12 septembrie 2021 Ediția a II-a: Despre neuitare inainte, in timpul și dupa Pandemie O noua ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliza și Film „Ecranul și Divanul” va avea loc in perioada 10-12 septembrie 2021, la…

- Spectacole de exceptie si emotii de nedescris. Asta promit organizatorii Festivalului International de Opera si Balet "Maria Biesu", care isi va deschide duminica usile pentru toti iubitorii frumosului.

- Lansarile de carte, una dintre cele mai importante secțiuni ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, reunesc, și cu prilejul celei de-a XXVIII-a ediții, nume importante din domeniu, autori ai unor opere larg apreciate. Volume dedicate artelor spectacolului, marturii sau antologii vor fi…

- Ediția 2021 a Festivalului Internațional de Moda Transilvania Fashion va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 17-19 septembrie 2021, sub egida European Fashion Council și FashionTV. Evenimentul este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Eugenio Barba, Michele Noiret, Julia Varley, Eyal Dadon, Irina Kruzhilina si Andreas Manolikakis vor sustine ateliere si masterclass-uri in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), informeaza un comunicat de presa, conform agerpres. "Festivalul International de Teatru de la…

- Centrul Bucovinean de Arta pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Romanești Cernauți a organizat saptamana trecuta a șaisprezecea ediție a Festivalului Internațional de Muzica Populara Romaneasca „In gradina cu flori multe”, care are ca scop valorificarea și promovarea culturii și…