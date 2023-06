Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 30 iunie, Festivalul IntenCity iși deschide porțile pentru iubitorii de muzica. Evenimentul promite sa sarbatoreasca vara cu trei seri incendiare alaturi de artiști de top. In fiecare seara de festival vor fi concerte live atat pe Stadionul Ion Oblemenco cat și la Sala Polivalenta. Programul…

- Festivalul IntenCity, ajuns la a doua ediție, se pregatește sa aduca la Craiova nume mari ale muzicii internaționale. Evenimentul va avea loc in perioada 30 iunie – 2 iulie, pe doua scene amplasate in cadrul Complexului Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) și la Sala Polivalenta. Biletele pot fi…

- Astazi, recitalul instrumental „Sub steaua lui Enescu” (II), la Muzeului Memorial „George Enescu” Dorohoi Muzeul Județean Botoșani organizeaza vineri, 19 mai 2023, incepand cu ora 15.00, in Sala Polivalenta a Muzeului Memorial „George Enescu” Dorohoi, recitalul instrumental „Sub steaua lui Enescu” (II).…

- Intreaga delegație a celor de la FCSB și-a facut apariția duminica in Sala Polivalenta din Capitala, la returul dintre CSM București și Esbjerg, meci decisiv pentru calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Cu o zi inaintea meciului cu Sepsi, Elias Charalambous și-a dus jucatorii…

- Deputatul Alexandru Muraru, seful PNL Iasi, a cerut ca locurile eligibile pentru alegerile europarlamentare sa fie impartite in functie de regiuni, in partid, acesta atragand atentia ca liberalii nu au in prezent niciun europarlamentar din Moldova. Alexandru Muraru a cerut acest lucru in cadrul Forumului…

- Dinamo - Kiel, meci contand pentru prima mansa a play-off-ului pentru sferturile de finala din EHF Champions League, este programat, miercuri, 22 martie, de la ora 19:45, in Sala Polivalenta din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Sportivul Denis Florin Mihai a asigurat prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de lupte Under-23, gazduite de Sala Polivalenta de la Bucuresti, luni, dupa ce s-a calificat in finala cat. 55 kg, la greco-romane.Mihai se va bate pentru aur cu armeanul Karapet Manvelian, dupa ce l-a invins…