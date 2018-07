Stiri pe aceeasi tema

- Președintele executiv PMP, Marius Pașcan, a facut radiografia celor șase luni ale premierului Viorica Dancila, in fruntea Guvernului, subliniind ca intraga activitate de la Palatul Victoria s-a concentrat in „lupta exclusiva a puterii politice cu DNA și impotriva justiției, pentru apararea infractorilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o miercuri, la Palatul Victoria, pe Karin Kneissl, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Austria, aflata in vizita in Romania, intrevederea prilejuind reconfirmarea vointei comune pentru cooperare in domeniul Afacerilor europene, in vederea asigurarii unei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic, comisar european pentru Uniunea Energiei, au discutat luni, la Palatul Victoria, despre pregatirea Romaniei pentru preluarea presedintiei Consiliului UE, prioritatile in domeniul energiei si accesarea de catre autoritatile…

- Viorica Dancila a pornit, luni, alaturi de trei dintre ministrii Guvernului pe care ii conduce, la bordul unui elicopter al MAI-ului, catre zonele afectate de inundatii. Premierul s-a echipat cu cizme de cauciuc si a tinut sa mearga pe jos sa vada cu ochii sai efectele valului de vreme rea si sa stea…

- "Incepand de luni, toate taxele si impozitele datorate catre ANAF se vor putea plati prin unitatile CEC Bank. Pana la sfarsitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent daca acestea au sau nu au cont la CEC", a anuntat premierul…

- Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea au ajuns in cursul acestei zile la sediul Guvernului, pentru o intrevedere cu Viorica Dancila. Dupa ce a discutat vreme de aproape doua ore cu sefa Guvernului si cu liderul social-democrat, la Palatul Victoria, numarul 1 in cadrul ALDE, Calin Popescu Tariceanu…

- De cand premierul Viorica Dancila a ajuns la Palatul Victoria, deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu a participat la mai multe actiuni alaturi de sefa Guvernului. Ultima a fost o intalnire, in ...

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Algeriene Democratice si Populare la Bucuresti, Taous Djellouli, ocazie cu care seful Guvernului a exprimat satisfactia pentru tendinta pozitiva inregistrata in ultima…