Festivalul “George Enescu”: Ministerul Culturii a propus un nou director artistic

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu, directorul executiv al Festivalului International „George Enescu”, care urmeaza sa se pensioneze toamna aceasta, a transmis marti intr-un comunicat, dupa ce dirijorul Cristian Macelaru a acceptat functia de director artistic al evenimentului, ca numirea unui director artistic bun…

- Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a avut luni, 4 octombrie 2021, o intalnire cu Mihai Constantinescu, directorul Festivalului Internațional George Enescu, și cu Sergiu Nistor, consilier prezidențial – Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale. In cadrul intalnirii, ministrul Gheorghiu a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 21 septembrie 2021, un mesaj in cadrul Adunarii Generale a Agentiei Universitare a Francofoniei la aniversarea a 60 de ani de existenta a acesteia. Mesajul a fost prezentat de catre Sergiu Nistor, Consilier Prezidential Departamentul Cultura,…

- Ministerul Culturii propune ca Sala Mare a Teatrului Național București (TNB) sa poarte numele actorului si regizorului Ion Caramitru, cel care a fost in ultimii 16 ani director al acestei institutii de cultura. Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a facut anunțul pe pagina sa de Facebook și a precizat…

- Dirijorul timișorean Cristian Macelaru, directorul muzical al Orchestrei Naționale a Franței și caștigator al unui premiu Grammy, a primit din partea Universitați ide Vest din Timișoara titlul de Doctor Honoris Causa.

- Ministerul Culturii a transmis ca regreta tragicul accident care a avut loc, luni, in apropierea sediului din Bulevardul Unirii, nr. 22, si ca va oferi tot sprijinul necesar. „Totodata, suntem alaturi de autoritatile competente si le asiguram de tot suportul necesar. Terenul se afla in proprietatea…

- Orchestre de top precum London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields; Orchestra Naționala a Franței, dirijata de noul ei director, Cristian Macelaru; Filarmonica din...