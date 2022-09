Festivalul Folcloric Focul Viu are loc duminică Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, in parteneriat cu Primaria Andreiașu de Jos, organizeaza o noua ediție a Festivalului Folcloric Focul Viu, duminica, 11 septembrie 2022, la ora 11.00. Festivalul are rolul de a conserva și promova tradiția folclorului și a meșteșugurilor vrancene prin participarea ansamblurilor folclorice, a cursanților Școlii Populare de Arta și […] Articolul Festivalul Folcloric Focul Viu are loc duminica apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

