- Festivalul „Floare de Colt”, cea mai importanta sarbatoare locala din Zarnesti, cu 40 de editii la activ, va avea loc pe 28 și 29 iulie 2018. “Floare de Colț” este unul dintre festivalurile cu cea mai lunga tradiție din zona Brașovului și cea mai importanta sarbatoare a Zarneștiului. …

- Delirul fotbalului a cuprins Franta, dupa ce nationala cocosului galic a castigat Campionatul Mondial. Sarbatoare este insa si in Croatia. Desi au pierdut finala, fotbalistii din Balcani raman revelatia campionatului si au realizat o performanta unica in istoria nationalei lor. Iar belgienii au avut…

- In fiecare vara, la Șirnea se organizeaza „Masura laptelui”, eveniment al prezentului, despre un trecut special. Parada portului popular, mulsul oilor si masuratul laptelui, jocuri pastorale, lansari de carte, intalnirea fiilor satului si programe artistice vor avea loc sambata si duminica…

- Eveniment de prestigiu la UPIT! Vineri, 15 iunie, a avut loc ceremonia de decernarea a titlului de Doctor Honorius Causa profesorului univ. dr. ing. Nicolae Paraschiv de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești. „Despre domnul profesor Paraschiv nu pot sa vorbesc la viitor, dansul e al nostru.…

- Marți seara, la Romexpo, mii de oameni au aplaudat reintalnirea cu veteranii rock-ului romanesc, este vorba de Compact B, in mod special pe Leo Iorga, solistul ce a incantat multe generații, pentru admirabila sa lupta de a fi pe scena. Știuta fiind admirabila sa lupta cu boala Leo a facut un efort…

- Sarbatoare și praznic mare astazi. Duminica tuturor sfinților, prima duminica dupa Rusalii. Ce insemnatate are? In prima duminica dupa Pogorarea Sfantului Duh, Biserica e in mare sarbatoare. Este Duminica praznuirii tuturor sfinților din panteonul creștin, in special a celor ramași necunoscuți lumii.Duminica…

- Traditiile de Rusalii sunt respectate cu sfintenie in satele din Bistrita-Nasaud unde oamenii se tem sa nu le ia mintile Ielele daca nu tin zilele de sarbatoare, nu umbla singuri prin padure si nu se scalda in ziua de Rusalii.