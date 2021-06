Festivalul Filmului Francez ajunge la Brașov cu o ediţie aniversară, de vară Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza in acest an editia cu numarul 25. Intre 1 si 11 iulie, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, dar și in Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu și Suceava, cinefilii sunt invitati la intalnirea anuala cu cele mai noi si remarcabile filme franceze, intr-o editie aniversara, de vara. Proiectiile vor avea loc in sali de cinema si in aer liber, cu respectarea normelor sanitare care sa garanteze siguranta spectatorilor, dar si online, pentru prima data in istoria festivalului. La Brașov, proiectiile vor avea loc in 3 si 4 iulie,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- The French Film Festival (FFF) in Romania celebrates 25 years of existence with an anniversary summer edition that will take place July 1 - 11, in the cities of Bucharest, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Braila, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu and Suceava, reports agerpres. According to a…

