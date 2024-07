Festivalul FilmeDar revine în Cetatea Feldioara. Programul complet al evenimentului Festivalul FilmeDar revine și in acest an in Cetatea Feldioara – Marienburg, locul in care Istoria, Muzica și Filmul creeaza momente memorabile. Ediția a IV-a a Festivalului de film va insemna trei seri de muzica și film și trei invitați pe masura, in perioada 19 – 21 iulie. „ Festivalul FilmeDar aduce Filmul ȋn Dar publicului spectator, alaturi de Povestea invitatilor speciali care ȋl ȋnsotesc. Doamna Irina Margareta Nistor – critic de film, face selectia și prezinta cu farmec și cu detalii memorabile toate filmele din program, iar Andrei Giurgia, director al Festivalului Serile Filmului Romanesc… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

