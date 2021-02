Festivalul Eurovision 2021 se va desfășura în format limitat Editia 2021 a concursului muzical Eurovision va fi organizata in luna mai intr-un format limitat, din cauza restrictiilor sanitare, au transmis organizatorii, citati de tvr . Competiția va avea loc in orasul olandez Rotterdam. Semifinalele se vor desfasura pe 18 si 20 mai, iar finala pe 22 mai. La competitie participa 41 de tari. Unele interpretari vor fi sustinute in oras intr-o maniera de ”distantare sociala”, au precizat organizatorii, fara sa specifice daca va fi permis accesul publicului. Unele delegatii ar putea trimite interpretari inregistrate. ”Concursul muzical Eurovision isi va face… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

