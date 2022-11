Festivalul Enescu nominalizat la Premiile Oscar în muzică Festivalul International George Enescu a fost inclus pe lista scurta a nominalizarilor la The International Opera Awards, echivalentul la Premiile Oscar in muzica, potrivit organizatorilor festivalului. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc luni, la Teatro Real (Madrid, Spania). Editia 2021 a festivalului a fost inclusa pe lista scurta de nominalizari, alaturi de alte „evenimente de top din lumea muzicii clasice internationale” precum Donizetti Festival sau Garsington Opera. Festivalul George Enescu este nominalizat la categoria „Festival”, alaturi de Donizetti Festival (Bergamo), Garsinton… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se inaugureaza un nou punct de trecere a frontierei intre Romania și Ucraina. Punctul vamal de la Vicovu de Sus din judetul Suceava este primul inaugurat din toate țarile membre UE de cand a inceput razboiul in Ucraina. La eveniment, participa premierul Nicolae Ciuca si omologul ucrainean, Denys…

- Hotararea care vizeaza deschiderea punctului de trecere a frontierei si a biroului vamal de frontiera Vicovu de Sus (Romania) – Krasnoilsk (Ucraina) a fost aprobata miercuri de Guvern. ‘Astazi a fost aprobata hotararea prin care a fost reglementata deschiderea punctului international de trecere a frontierei…

- Aerobicii constanteni se pregatesc pentru un nou spectacol al gimnasticii. In perioada 11-13 noiembrie, la Sala „Apollo” din Bucuresti, vor avea loc intrecerile celei de-a doua editii a concursului international „Bucharest Open Cup”, la start urmand a se alinia aproximativ 600 de sportivi, reprezentand…

- 9 octombrie, comemorarea oficiala, in plan national, a Zilei Holocaustului, in Romania, prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, a fost aprobata data de 9 octombrie, ce marcheaza inceputului deportarilor evreilor in Transnistria, in anul 1941. Semnificația zilei de 9 octombrie, denumita si „Ziua…

- O analiza bazata pe informații furnizate de Comisia Europeana (Eurostat), Institutul Național de Statistica, precum și date extrase din cercetarea sociologica Barometrul Tinerilor din Romania 2022 releva ca numarul tinerilor care parasesc Romania s-a dublat in ultimul deceniu. Peste 60% din tinerii…

- S-a aprobat noul program pentru decontarea cheltuielilor pentru procedurile de reproducere umana, in valoare de 15.000 de lei. Hotararea de Guvern privind Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și persoanelor singure, pentru creșterea natalitații a fost semnata de premierul…

- Proprietarii de masini electrice care, normal, isi pun seara masina la incarcat acasa, depasesc clar plafonul de 255 kWh/luna din OUG de plafonare a preturilor la energie electrica. Site-ul Newsweek a analizat ofertele furnizorilor si pretul kW-ului la liber ajunge si 11,11 lei. Proprietarii de masini…