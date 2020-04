Festivalul Enescu 2020: Premii de peste 100.000 de euro si un concert de aur la Viena pentru castigatori Castigatorii Concursului International George Enescu 2020 de la sectiunile vioara, violoncel si pian vor beneficia de un premiu special, nou introdus in pachetul competitiei: un concert impreuna cu Orchestra Filarmonica Bohuslav Martinu in noiembrie 2020, la Musikverein Golden Hall din Viena.



Cei trei laureati ai Concursului Enescu vor interpreta Triplul concert pentru vioara, violoncel si pian de Ludwig van Beethoven, in contextul marcarii la nivel mondial a 250 de ani de la nasterea marelui compozitor.



Premiul este oferit de IMK Society for the Promotion of Music and Culture… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concurentii se pot inscrie pana la 1 mai 2020 Castigatorii Concursului International George Enescu 2020 de la sectiunile vioara, violoncel si pian vor beneficia de un premiu special, nou introdus in pachetul competitiei: un concert impreuna cu Orchestra Filarmonica Bohuslav Martinu in noiembrie 2020,…

- Castigatorii premiilor Pulitzer pentru jurnalism, literatura, teatru si muzica vor fi anuntati prin intermediul unui live-stream pe 4 mai, cu doua saptamani mai tarziu decat data programata initial. Informațiile vor aparea pe siteul premiilor Pulitzer, pulitzer.org, precum și pe paginile de Twitter,…

- Termenul pentru inscrierea candidatilor la Concursul International ''George Enescu'' se prelungeste pana la 1 mai, in conditiile crizei generate la nivel mondial de pandemia COVID-19 si in speranta ca in septembrie, cand este programat, situatia va fi suficient de stabila, atat in Romania, cat si in…

- Termenul pentru inscrierea candidatilor la Concursul International ''George Enescu'' se prelungeste pana la 1 mai, in conditiile crizei generate la nivel mondial de pandemia COVID-19 si in speranta ca in septembrie, cand este programat, situatia va fi suficient de stabila, atat in…

- Organizatorii de concerte și evenimente culturale din Romania saluta deciziile luate de autoritațile romane in scopul combaterii pandemiei de coronavirus. Cei care activeaza in zona evenimentelor culturale – firme de organizare, producție, logistica, ticketing, cat și angajații și colaboratorii acestora…

- Este permisa organizarea de catre unitațile economice de profil a activitaților de comercializare a produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun ramanerea clienților in spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client.Se…

- Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza o vizita de lucru in Germania, ocazie cu care joi, la Berlin, va avea consultari politice cu ministrul federal german al Afacerilor Externe, Heiko Maas, si cu seful Administratiei Prezidentiale Federale, Stephan Steinlein, scrie…

- Pentru a doua oara in competiția Yukon Arctic Ultra, Tibi Ușeriu a reușit deja sa treaca de primii 100 de km și a transmis vești celor de acasa. Ultramaratonistul a precizat ca deși la inceputul cursei temperaturile au fost ceva mai blande, in jurul valorii de – 10 grade, pe masura ce inainta acestea…