Festivalul Dovleacului revine la Sovata

Data: 2.-3.septembrie 2023Locația: Valea Nirajului, Varful Damieni (Video) Festivalul Gastro Lanka din Valea Nirajului

- Dupa ce data trecuta au fost puși pe drumuri sute de turiști care nu au reușit sa gaseasca locația paradei organizatorii, Transylvania Hot Air Balloon anunța ca Parada Baloanelor revine! Dupa 4 ani de pauza, evenimentul sportiv cunoscut in toata țara va fi organizat intre 22-24 septembrie in localitatea…

- Daca vrei sa descoperi comorile medievale din frumoasa cetate Sighișoara și secretele lor, vino la un Treasure Hunt in Sighișoara. Cand? Joi, 24 august ești așteptat/a cu bucurie și interes de organizatorii evenimentului. Punctul de start va fi Piața Hermann Oberth din Sighișoara, iar punctul final…

Punctul alb pentru demararea lucrarilor la patinoarul artificial din Targu Mureș

Cel mai nou parc de aventura din județul Harghita este situat intre Corund și Lupeni. Kalonda Escape ofera trasee cu franghii, tiroliene, tir cu arcul și tir cu arme airsoft. Cel mai nou parc de aventura din județul Harghita, in apropiere de Corund

- Asociatia Re-Min din Targu Mureș reprezentata de Cosmin Papuc a infirmat printr-un comunicat de presa articolul preluat și de Punctul azi prin intermediul Agrepres, prin care se spunea ca Centrul de ingrijire și asistența din Mureș, a fost propus pentru retragerea licenței de funcționare. Va redam mai…

- Dupa 4 ani de pauza, evenimentul sportiv cunoscut in toata țara va fi organizat intre 22-24 septembrie. Pe langa programele deja obișnuite, ca și calatoria sau plimbarile cu balonul cu aer cald, sunteți așteptați cu o mulțime de programe pentru intreaga familie! Parada Baloanelor revine la Campu Cetații…

- Polițiștii de frontiera satmareni au reținut la intrarea in țara doi cetațeni romani care au fost condamnați la inchisoare cu executare pentru furt calificat, respectiv infracțiuni la regimul circulației. Duminica, 09 iulie a.c., in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…