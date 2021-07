Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul „Desculț in Iarba", care incepe vineri, vine cu multe concerte ]n aer liber, dar și activitați recreative, inclusiv pentru copii. Festivalul va avea loc in complexul „Weekend", iar intrarea va fi pe baza de bilet. In cadrul evenimentului vor concerta atat trupe cunoscute la nivel național,…

- Declarație de presaZoltan Soos, Primarul municipiului Targu Mureș „Am fost astazi pe platforma Combinatului Chimic. Locuitorii nu mai sunt in pericol, iar conform tuturor indicatorilor oficiali, indicele de poluare a aerului nu a crescut. Asta nu inseamna ca putem trece peste explozia de azi-noapte!…

- In weekendul 25-27 iunie, la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara – Muzeul Satului din Baia Mare se desfasoara evenimentul MandrIE maramureșeana. Ediția din acest an este despre magIE, despre trei zile in care veți trai cele mai frumoase clipe construite in jurul tradițiilor și frumoaselor…

- In sfarșit se aud motocoasele in oraș! Totuși, sunetul acesta nu ii bucura pe toți. Proprietarii de mașini, de pilda, privesc totul cu strangere de inima, date fiind experiențele anilor trecuți. Dar ce am vazut azi, NE PLACE! S-a putut imbina lucrul cu grija fața de alții! In sfarșit dispare jungla…

- ”Raliul Maramureșului” s-a incheiat cu premierea caștigatorilor, dar și a Consiliului Județean Maramureș, care a primit Cupa in calitate de organizator și promotor al acestei competiții. Podiumul a fost ocupat de catre Simone Tempestini și Sergiu Itu, locul 1, și Bogdan Marișca/ Sebastian Itu, Sebastian…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de STS, ieri, potrivit programarii stabilite la nivel european, Romania a realizat testarea de interconectare la gateway-ul UE care centralizeaza si administreaza cheile publice ale tarilor membre, necesare pentru verificarea semnaturilor digitale. Testarea…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 4 mai, in intervalul orar 09.00 – 14.00, pe strada Garii din loc. Sasar, unde se executa lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 20 aprilie, in Sighetu Marmatiei, pe str. Florilor, str. Lazu Șesului, intre orele 09.00 si 16.00 unde au loc lucrari de reparații conducta. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare…