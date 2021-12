Festivalul de teatru îi aduce în fața ploieștenilor pe Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Florin Piersic Jr. și Horațiu Mălăele N. Dumitrescu Pandemia nu ține in loc desfașurarea unor manifestari, mai ales atunci cand vine vorba despre o tradiție, semn ca viața trebuie sa mearga mai departe inclusiv atunci cand este vorba despre cultura. Un exemplu este Festivalul de Teatru „Toma Caragiu” de la Ploiești, care a ajuns, anul acesta, la cea de-a XI-a ediție și se va desfașura in perioada 8-12 decembrie, programul incluzand spectacole ce poarta semnatura unor regizori de renume: Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunza, Andrei și Andreea Grosu, Vlad Cristache, la Ploiești fiind așteptați ca sa urce pe scena actori indragiți precum:… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

