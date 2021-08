Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii au fost invitați, weekendul viitor, la o noua ediție a Festivalului de Opera și Opereta. Ar fi trebuit sa se desfașoare in aer liber, pe scena din Parcul Rozelor, cu șase spectacole, dar inca e șantier acolo. Trei spectacole au fost anulate, iar alte trei au fost mutate și vor avea loc in…

- Concerte, dansuri, expoziție de oua de dinozaur, molari de mamut și cele mai spectaculoase roci. Toate pot fi intalnite, sambata și duminica, la Racoș, la cea de-a patra ediție a Festivalului „Ziua Pietrei". Președintele Asociației Carpaterra, Catalin Cantor: Nici anul acesta nu lipsesete excursia ghidata…

- Cea de-a treia ediție a Festivalului de Film pe Frontiera de la Salonta ii așteapta pe iubitorii de cinema cu filme recunoscute și captivante, regizori și actori, un ecran imens, intrebari și raspunsuri, explicații, discuții și multe altele!e in perioada 27-29 august. Ediția din acest an programeaza…

- In perioada 02.09.2021 / 05.09.2021 in județul Vrancea se va desfașura cea de a treia ediție a Festivalului de Teatru Tanar “Ora de Teatru”. “Ora de Teatru” este un proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea și organizat de Asociația Protha Panciu. Partenerul principal al organizatorului…

- Dupa ce au citit pe pressalert.ro ca „Festivalul de opera și opereta in aer liber de la Timișoara se intoarce in Parcul Rozelor”, reprezentanții firmei Bumerang, care lucreaza la acoperișul scenei din teatrul de vara, au ținut sa ne trimita un punct de vedere Astfel, aceștia susțin ca lucrarile la copertina…

- Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de opera și opereta in aer liber va avea loc in acest an intre 27 august și 5 septembrie, și, potrivit organizatorilor, spectacolele se vor desfașura pe scena teatrului de vara din Parcul Rozelor, existand asigurari din partea primariei ca lucrarile de reparații…

- Un regal de opera i operet dedicat împlinirii a 5 ani de la înfiinarea Filarmonicii &ldquoLyra &ndash George Cavadia&rdquo Brila i srbtoririi Zilei Internaionale a Dunrii. Concertul vocal &ndash simfonic extraordinar aniversar la care Filarmonica &ldquoLyra &ndash George Cavadia&rdquofilar...

- Va amintiți de scena din Parcul Rozelor, care a fost distrusa la furtuna din septembrie 2017? Primaria Timișoara promite ca o reface de ani buni, dar șantierul n-a inceput nici acum. Mai e nevoie de un aviz, iar reprezentanții instituției de pe C.D. Loga spun ca scena va fi gata pentru Festivalul de…