- Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” va invita la o noua saptamana (09.08 – 14.08) cu EVENIMENTE IN CADRUL FESTIVALULUI ,,BUZAUL LUI MARGHILOMAN”, VILA ALBATROS In cursul saptamanii 09.08 – 14.08 2021 , evenimenele din cadrul “BUZAUL LUI MARGHILOMAN” vor continua…

- „Din Sud, cu capu’n Nord! Pe bicicleta” este cel mai nou proiect de suflet al timișoreanului Radu Ticiu, care și-a luat soția la o aventura pe biciclete. Cei doi au vrut un altfel de concediu, așa ca au decis sa pedaleze sute de kilometri, fara sa se simta presați de timp. Au venit pe doua roți din…

- 15 proiecții de film, intalniri cu mai mulți cineaști romani invitați, ateliere pentru copii și adolescenți compun cea de-a opta ediție a Festivalului „Ceau, Cinema!”. Competiția din acest an este dedicata tinerilor cineaști. Filmul caștigator duce acasa Trofeul „Razvan Georgescu”, in valoare de 1.000…

- A XLI-a editie a Festivalului „Lucian Blaga” se desfașoara in perioada 9-10 iulie la Sebeș și Lancram. Vor fi spectacole in aer liber cu Monica Anghel, Marcel Pavel, Ioan Bocșa, conferințe și premiile concursului național de creație literara și arta plastica. Festivalul „Lucian Blaga” este expresia…

- Muzica militara a Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” organizeaza miercuri 30 iunie, de la ora 19.00, un concert aniversar cu prilejul sarbatoririi Zilei Muzicilor Militare. Concertul va avea loc in foișorul situat in Parcul Central. Programul „Concertului aniversar” cuprinde lucrari și aranjamente…

- Filarmonica de Stat Sibiu organizeaza prima manifestare culturala cu public in aer liber din acest an in Sibiu. Evenimentul ”Concerte Estivale. Zilele Muzicale Romano-Americane”, ediția cu numarul 18, se va desfașura in mai multe spații din Sibiu, in perioada 26 iunie – 4 iulie 2021. Accesul…

- Va amintiți de scena din Parcul Rozelor, care a fost distrusa la furtuna din septembrie 2017? Primaria Timișoara promite ca o reface de ani buni, dar șantierul n-a inceput nici acum. Mai e nevoie de un aviz, iar reprezentanții instituției de pe C.D. Loga spun ca scena va fi gata pentru Festivalul de…

- Proiectul inițial privind interzicea hranii in spațiile publice viza și patrupedele, dar in urma discuțiilor s-a convenit sa ramana valabila numai pentru pasari, potrivit tion.ro .Tot in ședința de marți s-a decis ca stapanii de animale de companie au voie sa urce cu ele in mijloacele de transport in…