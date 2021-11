Stiri pe aceeasi tema

- "Seara americana" este un spectacol care include melodii de pe coloana sonora a unor filme și musicaluri celebre, in interpretarea soliștilor vocali, corului și orchestrei Teatrului Național de Opereta și Musical "Ion Dacian", sub bagheta dirijorului Constantin Adrian Grigore. Un spectacol vibrant,…

- Volumul de interviuri cu 12 personalitați de excepție din Romania, al Danielei Floroian, a transformat lansarea de carte de ieri, 30 octombrie 2021, intr-un act de cultura in sine, intr-un moment de excepție, presarat cu recitaluri de inalta ținuta și recitari de versuri. Acestea au fost susținute de…

- La Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, iubitorii de opera vor putea urmari sambata, 25 septembrie, incepand cu ora 19, spectacolul "Tosca" de Giacomo Puccini. Sub bagheta dirijorului clujean Matei Pop, vor evolua in fata publicului constantean Nicoleta Ardelean, Razvan Sararu,…

- Festivalul de Opera si Opereta in aer liber, produs de Opera Nationala Romana din Timisoara (ONRT), aduce in cea de-a XVI-a editie, care se desfasoara in perioada 3 - 5 septembrie, trei spectacole indragite de public, "Nunta lui Figaro" de W.A. Mozart, "Boema" de G. Puccini si "Liliacul" de J. Strauss,…

- Intr-un comunicat transmis presei astazi 28 August 2021 directorul interimar al casei de cultura se plange ca in perioada 2017-2020 nu au fost incepute lucrarile de reabilitare la scena din parcul rozelor.Abia din luna Septembrie 2020 lucrarea de reparatii pentru scena din parcul timisorean a fost atribuita…