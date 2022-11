Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-2 (1-0), marti seara, pe Stadion Arcul de Triumf din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Cupei Romaniei la fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Francisco Junior (16), cui un voleu de la 22 de metri, la primul meci de fotbal…

- Ajuns anul acesta la cea de-a XIX-a editie, Festivalul de Opera, Opereta si Balet de la Brasov se afla in plina desfașurare. Dupa cum v-am informat in articolul precedent Deschiderea importantului eviniment cultural a stat sub semnul unei minunate Premiere de balet dedicata celor mici, ”Petrica…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade pe Richter, s-a produs, joi dimineata, la ora locala 6:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 168,9…

- Va mulțumesc ca ați acceptat sa imi raspundeți la intrebari! Haideți sa incepem cu perioada copilariei dumneavoastra: cand ați mers pentru prima data la oi? M-am nascut in 1956. Atunci era raionul Sfantu Gheorghe, dincolo, regiunea Brașov, orașul Stalin. Noi nu ținem minte cum era pe atunci, ca eram…

- Inca 2 inimioare de copii din județul Covasna au fot salvate in luna septembrie a acestui an la Brașov și a adus mare bucurie familiilor celor doi copilași și echipelor medicale implicate in aceste cazuri medicale speciale. Bucuria vine odata cu externarea celor doi bebeluși operați in luna septembrie…

- „Exista o armonie in toamna și o stralucire in cerul ei, care nu poate fi regasita de-a lungul verii..." spunea poetul englez Percy B. Shelley. Toamna ne incanta din nou cu peisajele spectaculoase și timpul capricios.

- Circulatia trenurilor pe ruta Brasov – Intorsura Buzaului, suspendata in urma cu aproximativ patru ani dupa prabusirea podului de la Budila, va fi reluata, informeaza primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda. Potrivit programului postat de edil pe o retea de socializare, pe aceasta ruta vor circula…