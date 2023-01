Batranul festival național de Muzica Ușoara Mamaia este retras de la pensie. Dupa o pauza de 10 ani, anul acesta sunt șanse sa fie organizat din nou. Cel puțin asta este promisiunea oficialilor CJJ Constanța. Arena Teatrului de Vara, locul unde s-a nascut și popularizat muzica ușoara romaneasca, va intra in acesta primavara intr-un proces de reamenajare. Arena abandonata de municipalitate inainte de ultima ediție a festivalului concurs (una din manifestarile de tradiție in Romania in ultima jumatate de secol), sunt șanse ca festivalul sa aiba loc la toamna, promit oficialitațile consiliului județean.…