Festivalul de mici

- Doua camioane s-au ciocnit violent pe strada Valea Crucii din sectorul Botanica al Capitalei. La fata locului a intervenit o ambulanta. Deocamdata nu se cunosc alte detalii. Imagini de la locul accidentului au fost postate pe o retea de socializare.

- Ceremonii și festivitați cu ocazia Zilei Fortelor Terestre Foto: facebook.com/ForteleTerestre/ Ziua Fortelor Terestre este marcata, si în acest an, printr-o serie de ceremonii si festivitati, la Bucuresti si în mai multe garnizoane din tara, precum si în teatrul de operatiuni…

- Ahmed Othman a injunghiat mortal un vecin in scara unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei pe motiv ca nu i-a dat o tigara. Atunci cand politistii au ajuns la fata locului, au descoperit, in apartamentul in care agresorul locuia, si cadavrul iubitei lui in varsta de 24 de ani.Libianul statea…

- Are 53 de ani si o pasiune de nestavilit pentru tot ce inseamna automobile de epoca. Din 1978 - cand a achizitionat prima masina - si pana acum a fost proprietarul a peste 300 de autoturisme care de care mai vechi si cu istorii uluitoare. Micul sau birou, in care petrece ore intregi, amenajat chiar…

- Mars al parintilor copiilor cu autism la Bucuresti La Bucuresti si în mai multe orase din tara, în aceasta seara, vor fi luminate în albastru o searie de cladiri emblematice, cu prilejul Zilei de Constientizare a Autismului. Asociatiile din domeniu au cerut autoritatilor…

- Pompierii și salvatorii au fost alertați sa intervina pentru a lichida un incendiu dintr-un spațiu comercial din sectorul Buiucani al Capitalei, iar viața mai multor cetațeni a fost in pericol. Avocatul Vadim Vieru anunța despre un incendiu dintr-o incapere ne locativa de la parterul unui bloc locativ…

- Veste proasta pentru soferii care circula prin sectorul 3 al Capitalei! Mai exact, de luna viitoare reincepe operatiunea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Reamintim ca, in anul 2015, decizia Curții Supreme a aruncat in aer afaceri uriașe de milioane de euro, caștigate din ridicarea mașinilor.…

- București, sector 3: Regulament nou de atribuire a parcarilor de resedinta ArhivaFoto: Atena Teognoste. Un nou regulament de atribuire a parcarilor de resedinta, în Sectorul 3 al Capitalei, a intrat în vigoare la începutul acestei luni. O prima modificare a Regulamentului…