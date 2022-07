Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de manele One, de la Camarașu, are probleme mari atat din cauza lipsei publicului, dar și a mirosului. Vineri, 1 iulie, in prima zi pana la ora 21.00 nu era aproape nimeni la festival, iar dupa ora 23.00 s-a ajuns la cateva sute de persoane. Cei care au fost la festival, in special veniți…

- Inainte de Electric Castle, la Cluj are loc un festival de manele la un alt castel din Cluj.Este vorba despre primul festival de manele care are loc in Cluj, in comuna Camarașu, la inceputul lunii iulie.Pe scena de la ”One Festival” vor urca cei mai cunoscuți maeliști din Romania:: Nicolae Guța, JADOR…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu au intervenit in dimineața zilei de vineri, 17 iunie, pentru stingerea flacarilor care au cuprins o locuința de aproximativ 15 mp, situata in localitatea Camarașu din județul Cluj. Solicitarea a fost inregistrata in jurul orei 07.30, iar la fața locului…

- Gica Hagi, la un pas de o mare echipa. „Regele” fotbalului nostru a fost unul dintre invitații speciala ai lui Adrian Mutu la meciul de retragere al „Briliantului” desfașurat, duminica seara, la Cluj. Cei doi „decari” ai naționalei sunt și golgheterii „all-time” ai „tricolorilor”, cu cate 35 de reușite…

- Meteorologii au emis un mesaj de avertizare prin Ro-Alert de Cod Portocaliu de averse torențiale, valabil pentru mai multe localitați din județul Cluj. A fost emis mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru terminalele mobile de pe raza comunelor Apahida, Cojocna, Ceanu Mare, Mociu, Camarașu,…

- Motocicliștii din Mureș se aduna, de la mic la mare, vinerea aceasta sa porneasca impreuna spre cea de-a 24-a ediție Bikefest, desfașurata la Gilau, in județul Cluj. Bikefest a luat naștere in 1990 și anul acesta ajunge la cea de-a 24-a ediție. Festivalul ține 3 zile și 3 nopți, dupa cum spune o vorba…

- Tragedie la Turda: 6 persoane decedate in urma unui incendiu, dintre care 4 erau copii. A fost activat planul roșu de acțiune Șase persoane au murit duminica dimineața in urma unui incendiu izbucnit in Turda, la o casa de locuit, au transmis reprezentanții ISU Cluj. Dintre acestea, 4 au fost copii. …