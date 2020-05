Festivalul de la Salzburg, organizat în august, va oferi spectatorilor un program redus de 90 de spectacole Festivalul de vara de la Salzburg, unul dintre evenimentele de teatru si muzica clasica cele mai importante din Europa si care sarbatoreste anul acesta 100 de ani de la infiintare, se va desfasura intre 1 si 30 august cu un program redus la aproape jumatate in raport cu planurile sale initiale, ca urmare a restrictiilor impuse de noul coronavirus, relateaza luni EFE.



Organizatorii au facut acest anunt dupa reuniunea comitetului director al festivalului, care a stabilit la 90 numarul de spectacole ce se vor desfasura pe parcursul celor 30 de zile pe sase scene, in loc de cele 200… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

