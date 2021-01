Festivalul de Film de la Cannes, cel mai important festival international de film, care se desfasoara in mod traditional in luna mai, a fost aminat pentru luna iulie din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. „Asa cum a fost anuntat in toamna anului trecut, Festivalul International de Film de la Cannes si-a oferit posibili