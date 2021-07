Festivalul de la Călugăreni în 7 august Cel mai mare festival de reconstituire a istoriei antice din Estul Transilvaniei se va desfașura anul acesta sambata, in 7 august, la Calugareni in județul Mureș. "Tematica ediției a IX-a a festivalului iși propune sa aduca in atenția vizitatorilor aspecte ce țin de lumea mirifica a Egiptului din perioada romana, pornind de la statuia lui … Post-ul Festivalul de la Calugareni in 7 august apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Mureș, in baza unei acțiuni coordonate de Direcția de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu reprezentanți ai Apelor Romane, au efectuat, in 14 iulie, activitați de verificare la mai multe societați comerciale, avand ca obiect extragerea agregatelor minerale din cursurile…

- UPDATE ORA 13,45 Incendiul a fost lichidat. Un echipaj de la furnizorul de energie electrica a ajuns la postul de transformare. In momentul de fața se intervine pentru ventilarea incaperilor. *** Pompierii militari au fost solicitați la orele pranzului sa intervina in cazul unui incendiu cu degajari…

- "Suntem singurul stat din lume care finanțam cu bani publici un sistem privat", a reclamat Duța The post 100% | Lucian Duța, acuzații grave: Se DESFIINȚEAZA sistemul public de sanatate! Oamenii care nu au bani vor muri acasa appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 100% | Lucian Duța,…

- In aceasta dupa-amiaza, in zona localitații Rastolița, județul Mureș, a avut loc un impact violent intre doua autoturisme. In urma impactului patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale (doi adulți și doi copii), acestia sunt de cod galben, conform ISU Mureș. La fața locului au ajuns trei ambulanțe.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat autorizarea The post APIA a demarat autorizarea la plata a sumelor cuvenite sub forma de renta viagera agricola aferenta anului 2020 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: APIA a demarat autorizarea…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri seara, restricțiile anulate cu data de 15 mai. The post Florin Cițu: Se elimina restricțiile de circulație pe timpul nopții. Masca de protecție ramane obligatorie in spațiile aglomerate – VIDEO appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Florin Cițu:…

- Peste 1.000 de puieți au fost plantați in comuna Sangeorgiu de Mureș in cadrul celor 10 ediții ale acțiunii "Sangeorgiu prinde radacini!", a anunțat marți, 11 mai, ing. Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sangeorgiu de Mureș. "Astazi, am plantat zece puieți, de molid și pin negru, cu zece colegi pe Dealul…

- Un incendiu violent a cuprins, vineri seara, halele fabricii de mobila din Reghin The post FOTO: Incendiu violent la fabrica de mobila din Reghin! Intervin pompierii din Mureș, Bistrița-Nasaud și Harghita appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Incendiu violent la fabrica de…