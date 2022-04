Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de vineri seara, „Romanii au talent” 2022 a fost una plina de emoție și surprize din partea concurenților care a urcat pe scena de la Pro TV. Andreea a reușit sa-i impresioneze pe cei patru jurați. Tanara canta la acordeon, un instrument la care femeile rareori sunt vazute cantand. La un moment…

- Ediția din 18 februarie 2022, de la Super Neatza cu Razvan și Dani. Pentru ca este vineri, Vladuț, bucatarul de la Neatza a pregatit un desert delicios! Este vorba despre un tort cu ciocolata și vișine din vișinata pe care Vladuț l-a denumit ”Tort petrecareț”.

- Ediția de duminica, 13 februarie, a competiției „Survivor Romania 2022” vine cu multe surprize pentru fani. In concurs intra patru concurenți noi. Astfel, Faimoșilor li se vor alatura Marian Dragulescu și Natalia Duminica. Noua colega a roșilor nu este straina de micul ecran, pe bruneta am mai vazut-o…

- Ediția din ianuarie 2022 a clasamentului mondial al universitaților realizat de Cybermetrics (Spania) plaseaza Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava pe locul 16 intre cele 98 instituții de invațamant superior din Romania evaluate, pe locul 158 intre universitațile și instituțiile de invațamant…

- Ediția de final a emisiunii Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara, cu Nea Marin trece telespecatorul prin toate starile. Daca de la ras cu lacrimi pana la emoții puternice n-a fost decat un pas, vedetele noastre s-au gandit sa readuca puțin in peisaj vremurile copilariei.

- Organizatorii festivalului internațional de jazz de la Garana au anunțat primii artiști pentru ediția din acest an a acestui eveniment care va avea loc in perioada 7 – 10 iulie, in Poiana Lupului, la poalele Semenicului. „Pentru cea de-a 26-a ediție vom pregati trei scene: scena din Poiana Lupului,…

- Comisia Europeana a lansat „Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene”, ediția 2022, a anunțat ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Constantin Cadariu. In acest fel, DGGrow (Direcția Generala pentru Piața interna, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) doreste sa rasplateasca…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui intre 26 și 30 ianuarie prima ediție de iarna din acest an a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din intreaga țara – producatori și comercianți – care vor fi prezenți cu o gama larga de articole de sezon, de…