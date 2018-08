Stiri pe aceeasi tema

- Nume mari de pe scena muzicii internationale vor urca pe scena, la Cluj-Napoca, in cadrul festivalului UNTOLD 2018, care se va desfasura in perioada 2-5 august 2018. Libertatea va prezinta programul UNTOLD 2018, pe zile. Pe 2 august se deschid portile UNTOLD 2018 , la Cluj. Black Eyed Peas , The Chainsmokers,…

- Dupa ce recent organizatorii festivalului Ceau Cinema au tras un semanl de alarma vizavi de procedura de acordare a finanțarilor nerambursabile din fonduri locale, acordate de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, creatorii evenimentului Simultan Festival acuza oficialitațile de rea voința. „Asociația…

- PROGRAM ZILELE ORASULUI BECLEAN, editia a XVI – a, 783 de ani de la prima atestare istorica 6 – 7 – 8 iulie 2018 Programul zilei de vineri, 6 iulie: 12.00 - Deschiderea oficiala Amplasament: Primaria orasului Beclean …

- In acest weekend, Primaria și Consiliul Local Fundata, alaturi de locuitorii satului, „care pretuiesc adevaratele valori ale satului romanesc“, va invita la sarbatoarea „Masura Laptelui”. In cadrul evenimentului, ajuns la cea de-a 50-a editie, veti „gusta” din lumea pierduta a ciobanului roman. Cei…

- Vara continua cu AFTERHILLS, cel mai mare festival in aer liber din regiunea Moldovei, care va avea loc la sase kilometri de centrul Iasului, la iesirea spre E85, in perioada 31 mai – 3 iunie. Editia de anul acesta, dreamers2018, vine cu o serie de noutati si de premiere, precum si cu un line-up alcatuit…

- Pe data de 31 mai, la Plopeni va avea loc o noua editie a Festivalului concurs pentru prescolari “Frunza de stejar”. Evenimentul, avand ca organizatori Primaria si Consiliul Local Plopeni, alaturi de gradinita cu program normal si cea cu program prelungit “Frunza de stejar” din Plopeni, este la cea…

- La Suceava si Radauti se va desfasura, in zilele de 29 si 30 mai, prima editie a Festivalului „Ziua Limbii si a Teatrului Idis". Evenimentul, la care intrarea este libera, este organizat de Muzeul Bucovinei, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, Consiliul Judetean Suceava, ...

- „Intotdeauna ma intorc cu dragoste spre Lugojul natal, aici unde Podul de Fier unește peste spațiu și timp locuitorii orașului, unde muzica lui Tiberiu Brediceanu și a lui Ion Vidu pastreaza vie identitatea muzicala a Banatului, unde parinții și prietenii ma așteapta cu brațele deschise… Va…