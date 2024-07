Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Festivalul „Rock Maris“ va fi organizat in ultimul sfarșit de saptamana din luna iulie, in zona Port Arthur, cu scopul de a promova muzica... The post Rock Maris revine cu o noua ediție la Port Arthur | Program appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Festivalul ”Bucovina Motorfest” revine cu cea de-a VI-a ediție in Cetatea de Scaun a Sucevei in perioada 9-11 august. Primaria municipiului Suceava aloca 120.000 de lei pentru desfașurarea evenimentului. Suma va fi aprobata in ședința Consiliului Local de vineri, 28 iunie, cand se va da ”unda verde”…

- Primaria municipiului Suceava va finanța cu 350.000 de lei Festivalul de Arta Medievala ”Ștefan cel Mare”, ediția a-XVI-a care se va desfașura in perioada 15-18 august. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Ion Lungu va fi supus aprobarii Consiliului Local in ședința de vineri, 28 iunie. ”Realizarea…

- Deep Forest Fest este un eveniment anual de muzica electronica ce are loc in inima naturii,pe platoul Fețeni la Ramnicu Valcea. Festivalul a devenit rapid un punct de referința pentru iubitorii de muzica electronica din Romania și nu numai, atragand mii de participanți din intreaga țara și din strainatate.

- Stagiunea Estivala a Artelor Spectacolului ndash; SEAS, "cel mai tare eveniment cultural al sezonului estival", revine la Constanta pentru a treia editie. Anul acesta, SEAS se va derula in perioada 10 iulie ndash; 8 septembrie 2024, dupa cum a anuntat pagina de Facebook a evenimentului. Spre deosebire…

- Platoul Cetații de Scaun a Sucevei va gazdui in perioada 5-6 iulie „Suceava Blues Festival”, eveniment aflat la a XV-a ediție. Festivalul se desfațoara in baza unui parteneriat incheiat intre Asociația ”Pentru Suceava” și Primaria municipiului Suceava ca va fi aprobat in ședința Consiliului Local de…

- In aceasta perioada, deși acum temperaturile sunt extrem de scazute, este in mod normal perioada in care majoritatea agricultorilor se apuca de semanatul legumelor, iar cei mai mulți apeleaza și la planta care ajuta legumele sa fie sanatoase, și le fereste de mana. Așa ca, afla care este planta pe care…

- Linia turistica City Tour revine pe traseu in perioada 27 aprilie – 7 mai, cand sunt asteptati pe Litoral zeci de mii de turisti cu ocazia minivacantei de Paste. Constantenii si turistii vor avea la dispozitie patru autobuze etajate pentru a calatori pe ruta Gara-Portul Constanta-Portul Tomis- Centru…