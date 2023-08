Festivalul de Film de la Veneţia va găzdui o zi dedicată Ucrainei pentru sprijinirea industriei cinematografice Festivalul de Film de la Venetia va gazdui o zi dedicata Ucrainei, pe 6 septembrie, cu o serie de mese rotunde si intalniri pentru a sprijini tara si industria sa cinematografica afectate de razboi, anunta Variety. Prin acest eveniment, care urmeaza unei initiative de anul trecut la Lido, organizatia-mama a festivalului, fundatia Bienala de la Venetia, „isi reafirma solidaritatea cu poporul ucrainean si cu tragedia prin care trece”. Aceasta se inscrie in continuarea unor initiative similare de sustinere a Ucrainei organizate de Bienala in timpul sectiunilor sale de arte vizuale si arhitectura,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

