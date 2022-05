Stiri pe aceeasi tema

- „Avem nevoie de un nou Chaplin care sa demonstreze ca cinemaul nu este mut" in fata razboiului din Ucraina, a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intervenind de la Kiev intr-un mesaj video la deschiderea, marti seara, a celei de-a 75-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, transmite…

- Ediția din acest an a festivalului de la Cannes a inceput oficial cu o ceremonie de deschidere la care a avut o apariție surpriza președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a afirmat sambata, 14 mai, victoria tarii sale la Eurovision 2022, postand pe pagina personala de Facebook ca "muzica Ucrainei cucereste Europa". "Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa 39; 39;, facand legatura cu invazia rusa,…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a adus un omagiu femeilor din Ucraina, despre care spune ca au devenit fața rezistenței țarii impotriva forțelor ruse. De asemenea, ea a mai postat o mulțime de imagini cu dezastrele facute de bombele aruncate de Rusia.

- Rusia a invadat Ucraina in data de 24 februarie, iar oficialii țarii vecine cu Romania fac tot posibilul pentru a gestiona situația in cele mai bune forme. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat o mobilizare militara generala. Cine sunt cetațenii care nu au voie sa paraseasca statul ucrainean.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…