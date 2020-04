Stiri pe aceeasi tema

- "In contextul pandemiei de COVID-19, organizatorii Festivalului International de Teatru de la Sibiu au luat decizia reprogramarii pentru anul 2021 a celor peste 500 de evenimente care ar fi trebuit sa aiba loc la Sibiu anul acesta. Din dorinta de a ramane alaturi de public, chiar si in aceste vremuri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit joi pana la 30 aprilie inclusiv perioada de inactivitate declarata in toata Rusia cu pastrarea salariului, intr-un efort al autoritatilor de a limita propagarea noului coronavirus, conform Reuters, AFP si TASS, potrivit Agerpres."Am decis sa prelungesc…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit joi pana la 30 aprilie inclusiv perioada de inactivitate declarata in toata Rusia cu pastrarea salariului, intr-un efort al autoritatilor de a limita propagarea noului coronavirus, conform Reuters, AFP si TASS. "Am decis sa prelungesc regimul zilelor nelucratoare…

- Autoritatile din Iran l-au eliberat pe omul de stiinta francez Roland Marchal, a anuntat sambata dimineata palatul Elysee, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Cercetatorul francez, inchis in Iran din iunie anul trecut, era asteptat in Franta sambata la pranz. Presedintele francez…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni, la Varsovia, o schimbare in relatiile cu Polonia, situandu-le in contextul Brexit-ului, relateaza AFP, DPA si Reuters. "Imi doresc ca aceasta vizita, discutiile noastre, sa marcheze o adevarata schimbare in rolul pe care il putem juca impreuna pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ”crede in doua suveranitati” in cadrul unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian, afirma el intr-un interviu publicat in editia de vineri a cotidianului Le Figaro, relateaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron ”crede in doua suveranitati” in cadrul unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian, afirma el intr-un interviu publicat in editia de vineri a cotidianului Le Figaro, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Pozitia Frantei este ”solutia cu doua state,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat sambata ca nu doreste ca Rusia sa se intoarca la practica din epoca sovietica de a avea conducatori pe viata care au murit in functie fara o strategie de succesiune adecvata, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Comentariile sale, facute la Sankt Petersburg…