Stiri pe aceeasi tema

- Pe Coasta de Azur se intinde covorul rosu in aceasta seara pentru vedetele de cinema din intreaga lume, la ceremonia de deschidere a celei de a 75-a editie a Festivalului international de film de la Cannes. In competitie sunt si doua filme romanesti. Corespondenta RRA, Daniela Coman, arunca o privire…

- Premiate la Berlinale și aplaudate la Cannes, recompensate cu distincții importante la San Sebastian și apreciate de juriul de la Veneția, primele titluri confirmate anul acesta in selecția oficiala TIFF marcheaza revenirea pe marele ecran a unora dintre cei mai apreciați cineaști ai momentului. Intre…

- – primele abonamente pentru festival au fost puse in vanzare – Premiate la Berlinale și aplaudate la Cannes, recompensate cu distincții importante la San Sebastian și apreciate de juriul de la Veneția, primele titluri confirmate anul acesta in selecția oficiala TIFF marcheaza revenirea pe marele ecran…

- Premiate la Berlinale si aplaudate la Cannes, recompensate cu distinctii importante la San Sebastian si apreciate de juriul de la Venetia, primele titluri confirmate anul acesta in selectia oficiala TIFF marcheaza revenirea pe marele ecran a unora dintre cei mai apreciati cineasti ai momentului.…

- Premiate la Berlinale și aplaudate la Cannes, recompensate cu distincții importante la San Sebastian și apreciate de juriul de la Veneția, primele titluri confirmate anul acesta in selecția oficiala TIFF marcheaza revenirea pe marele ecran a unora dintre cei mai apreciați cineaști ai momentului.

- Marele actor nu poate trece nici astazi, dupa aproape trei decenii, de moartea soției sale, cu care a imparțit 29 de ani de mariaj, chiar daca a recunoscut ca a avut și are prietene Dorel Vișan, 84 de ani, este unul dintre cei mai mari și apreciați actori ai teatrului și cinematografiei romanești. Actor…

- Un caz desprins parca dintr-un film de comedie, cu șase romani pe post de „actori”, unul dintre ei, cu rol esențial, remarcandu-se in mod deosebit dupa ce a fost „vizitat” de Moș Ene pe la gene. Cazul de tentativa de jaf nu dateaza de ieri, de azi, ci din vara lui 2019. Insa abia recent […] The post…

- 17 martie 1941 este data la care diplomatul Nicolae Titulescu (4 martie 1882 Craiova-17 martie 1941, Cannes, Franța) a trecut in eternitate. Traia in exil inca din 1936, dupa ce fusese demis de catre Carol al II-lea din fruntea Ministerului Afacerilor Straine. Nici in zilele noastre, nu se inghesuie…