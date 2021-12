Stiri pe aceeasi tema

- Ajunul sarbatorii Sfantului Ierarh Nicolae, ziua de 5 decembrie 2021, a venit cu darul colindelor in Parohia Teleac, Protopopiatul Reghin. Astfel, in aceasta zi, dupa Sfanta Liturghie, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, a fost organizat, in biserica din localitate, Festivalul de…

- Universitatea Dunarea de Jos din Galați este prima din țara care va organiza cursuri de blogger, vlogger sau influencer. Cursurile se adreseaza oricui și vor costa 300 de lei. Profesorii de la Facultatea de Litere vor preda retorica, iar la ore vor fi și invitati influenceri cunoscuți de la noi. Intr-o…

- A treia ediție a One Jazz Festival se va desfașura in 22-23 octombrie 2021, la ATP Tech Center (Bdul București nr. 67, Baia Mare). 14 artiști din 4 țari (Romania, Ungaria, Bulgaria, Spania), consacrați pe plan național și internațional, vor evolua pe scena salii Auditorium din ATP Tech Center, dupa…

- Documentarul intimist Al Amari, reședința provizorie, co-producție Republica Ceha, Romania și Palestina, va avea premiera mondiala la cea de-a 25-a ediție a Festivalului de Film Documentar de la Jihlava,...

- PSD solicita instituțiilor statului sa declanșeze o ancheta cu privire la neglijența iresponsabila a fostului ministru USR, Ioana Mihaila, din cauza careia Romania a ratat achiziția de teste COVID-19 in valoare de 4,7 milioane de euro, bani aprobați și puși la dispoziție de Comisia Europeana. Ministrul…

- Marți, 5 octombrie, mantia l-a lasat, in sfarsit, pe cel-mai-fantastic premier din istoria postdecembrista a Romaniei. Parlamentul a aproba moțiunea de cenzura, cu un vot al carui rezultat ne scutește de prea multe comentarii. Silit de imprejurari, Cițu isi incheie croaziera bezmetica in care a dus…

- Ansamblul muntenilor polonezi „Solonczanka” a reprezentat comunitatea poloneza din Romania la cea de-a VIII-a ediție a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”. Uniunea Elena din Romania initiatoarea proiectului intercultural cu titlul „ALFABETUL CONVIETUIRII” a organizat in perioada 24-26 septembrie 2021,…