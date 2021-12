Stiri pe aceeasi tema

- Continua povestea minunata a brazilor de Craciun care fac bine. 23 de artiști și designeri au creat in atelierele lor brazi care spun povestea podurilor de solidaritate care ne aduc impreuna. Brazii sunt fost vanduți la licitație spre beneficiul copiilor vulnerabili.

- Aflat la a XI-a ediție, Festivalul de datini, colinde și obiceiuri de Iarna, organizat de Asociația Culturala „Pro Datina” se va desfașura in perioada 9-11 decembrie pe scena Targului de Craciun din Giarmata. Programul este urmatorul: Joi, 9 decembrie, de la ora 18:00 Școala de Arte Timișoara, clasa…

- Tradiții și obiceiuri de Sfantul Nicolae. Astazi, 6 decembrie il sarbatorm pe Sfantul Nicolae, o mare sarbatoare care vine cu o tradiții și obiceiuri urmate de la o generație la alta. Sfantul Nicolae este considerat ocrotitor al celor neindreptațiți, al copiilor și al fetelor nemaritate. El a fost episcopul…

- Pe langa cadouri și mese imbelșugate, la sate, luna decembrie vine și cu o suita intreaga de tradiții pastrate cu sfințenie. Gospodarii din Banatul Montan sacrifica porcul dupa un ritual de la care nu se abat niciodata.

- In prag de sarbatori, Sebastian Iuga, un cunoscut si apreciat artist din Arad, a postat in urma cu aproximativ 24 de ore pe YouTube un colaj cu „Cele mai frumoase colinde romanești”: ”Pe strada din Viflaim” si ”Sfanta-i seara de Craciun”. ”Cea mai frumoasa sarbatoare a noastra este pe aproape! Noi v-am…

- In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie Taumaturgul. Acest sfant s-a nascut pe 1 octombrie 1846, in Silivria, un orasel situat in provincia Tracia din nordul Greciei. La botez a primit numele de Anastasie. La varsta de 14 ani se indreapta catre Constantinopol, dornic…

- Sambata, 30 octombrie 2021, de la ora 18.30, in Sala Operei Brașov, va avea loc concertul extraordinary „Calatorie sentimentala”, susținut de Cvintetul vocal Anatoly. Cei cinci muzicieni brașoveni ne propun, de aceasta data, o incursiune in lumea muzicii romanești de altadata, care va va bucura, cu…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu vrea sa se pensioneze de la catedra Facultații de Teologie. El a a dat in judecata Universitatea Ovidius pentru ca nu i-a prelungit postul de titular dupa 65 de ani, potrivit portalului instanțelor și unei declarații a biroului de presa a Universitații pentru…