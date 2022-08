In perioada 21-23 septembrie 2022, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza, la Targoviște, FESTIVALUL – CONCURS NATIONAL „ION DOLANESCU”, ediția a VIII-a. Festivalul are ca obiective cinstirea memoriei ilustrului artist Ion Dolanescu și descoperirea și promovarea tinerelor talente artistice, soliști vocali de pretutindeni, cu intenția de a-i incuraja in dorința [...] The post FESTIVALUL – CONCURS NATIONAL „ION DOLANESCU”, ediția a VIII-a. first appeared on Partener TV .