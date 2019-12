Festivalul-Concurs județean de colinde și cântece de Crăciun Bucuria Artei Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopul Ramnicului, și sub coordonarea doamnei Inspector Școlar General Andra Bica, joi, 12 decembrie 2019, la Colegiul Național de Informatica Matei Basarab din Ramnicu-Valcea a avut loc a V-a ediție a Festivalului – Concurs județean de colinde și cantece de Craciun Bucuria Artei. Festivalul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Valcea in colaborare cu Arhiepiscopia Ramnicului, unitațile școlare implicate in desfașurarea concursului fiind Colegiul Național Mircea cel Batran, Școala Gimnaziala Take Ionescu și Liceul Tehnologic… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

