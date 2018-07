Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul este organizat de catre Asociatia Iubire si Incredere Iasi, in partenereriat cu Primaria Municipiului Iasi prin compartimentul Centenar, in cadrul Programului Centenar al Primariei Municipiului Iasi. Festivitatea de deschidere va avea loc pe 1 iulie, de la ora 18.30, la Biserica „Binecredinciosul…

- In perioada 1 - 8 iulie 2018 va avea loc cea de a sasea editie a Festivalului - Concurs Coral International pentru Tineret Gavriil Musicescu, organizata de catre Asociatia Iubire si Incredere Iasi in partenereriat cu Primaria Municipiului Iasi, prin compartimentul Centenar, in cadrul Programului Centenar…

- Povestea magica Untold continua cu ediția a IV-a, ce va avea loc in perioada 2-5 august 2018 la Cluj Napoca, cu o noua poveste – WOLF SPIRIT – in care iși fac apariția noi personaje fantastice, care ghideaza spre scenele festivalului zecile de mii de fani. Tot la ediția din acest an, in inima Transilvaniei…

- Casa de Cultura a Studentilor si Universitatea Suceava invita sucevenii la teatru. Dupa recenta participare la Zilele Teatrului 'Matei Visniec', Teatrul Studentesc Fabulinus incheie stagiunea anului universitar 2017-2018 cu cate o reprezentatie a spectacolelor "Pisica verde", de ...

- Renumitul coregraf, Gigi Caciuleanu, și-a sarbatorit ziua de naștere, alaturi de publicul din Alba Iulia, la finalul Festivalului Internațional de Teatru ”Povești”. Acesta a susținut, pe scena Casei de Cultura a Studenților, un spectacol inedit, intitulat Text Shop, in cadrul caruia, acesta și-a prezentat…

- Asociația ASTRA Iași, Desparțamantul „M. Kogalniceanu” și Primaria Municipiului Iași prin Muzeul Municipal Iasi anunța deschiderea expozitiei Expoziția laureaților concursului internațional de arte plastice „N. N. Tonitza”, aflat la ediția a XII-a. Vernisajul va avea loc joi, 10 mai 2018, orele 18.00,…

- Desfasurat in cursul zilei de vineri, 4 mai 2018, Festivalul Concurs Judetean "PRIMAVARA BUZOIANA" 2018, ajuns la cea de a V a editie s-a bucurat de o mare participare a elevilor. Organizat de Centrul de Cultura si Arta Buzau, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean, festivalul s-a adresat…

- Dupa emiterea ordinului de incetare a mandatului, Mihai Chirica l-a transferat pe ascuns in Primarie pe cumatrul Harabagiu pe un post de sef serviciu @ Nimeni nu a suflat un cuvant despre faptul ca, timp de aproape o saptamana, pana sa revina pe functia de viceprimar, Harabagiu a ocupat functia de sef…