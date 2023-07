Festivalul-concurs al portului, dansului și cântecului popular, la Stejari O noua ediție a Festivalului-concurs al portului, dansului și cantecului popular „La Stejarul din Rascruce” va avea loc pe 20 iulie la Stejari, in Gorj. Organizatori sunt: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Primaria comunei Stejari. Partener al evenimentului este Școala Populara de Arta „Constantin Brancuși”. Prin cantec și dans popular, festivalul promoveaza frumusetea, unicitatea natiunii, in contextul pastrarii identitatii socio-culturale. De la ora 10:00, in deschiderea Festivalului-Concurs se va desfașura o parada a portului popular romanesc a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

