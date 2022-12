Stiri pe aceeasi tema

- LIVE: Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…” Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…”, eveniment care are loc in Piața Revoluției din Municipiul Botoșani, este transmis LIVE in acest moment de Consiliul Județean de la Botoșani.…

- Botoșani, cele mai frumoase imagini din 2022: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…” Sute de tineri au fost prezenți astazi la Botoșani, la una dintre cele mai mari sarbatori ale tradițiilor populare romanești, tradiții pastrate cu stoicism in nordul Romaniei, in…

- Incepe Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…” Circulația oprita in zona Cuza Voda La Botoșani are loc astazi Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…”, eveniment care debuteaza incepand de la ora 11 in Piața Revoluției din Municipiul…

- Jandarmii botoșaneni vor fi cu ochii pe Festivalul de datini și obiceiuri de iarna Jandarmii botoșaneni, impreuna cu efective de poliție și pompieri, vor adopta masurile necesare in vederea desfașurarii in condiții de siguranța a Festivalului de datini și obiceiuri de iarna ,,Din strabuni, din oameni…

- SPECTACOL… O noua editie a Festivalului de „Datini si obiceiuri de iarna” va avea loc duminica, 18 decembrie, in centrul orasului. Va fi o editie speciala, dedicata regretatului etnolog Dan Ravaru, fondatorul festivalului. Centrul judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizeaza duminica, 18 decembrie 2022, cea de-a XLVII-a ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni…”,…

- Consiliul Judetean (CJ) Vaslui si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Vaslui organizeaza la sfarsitul saptamanii, cea de-a 40-a editie a Festivalului de Datini si Obiceiuri de Iarna. Organizatorii au anuntat ca pe scena din Centrul Civic al municipiului Vaslui vor…