- Dupa Ultra Music și Tomorrowland Winter, un alt mare festival este amanat. Organizatorii Coachella Music and Arts Festival au decis reprogramarea evenimentului in luna octombrie. Festivalul ar fi trebuit sa se desfașoare anul acesta la Empire Polo Club din Indio, California, in doua weekend-uri succesive:…

- CNAS a transmis, joi, o serie de clarificari cu privire la acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantina, intre acestea numarandu-se faptul ca durata concediilor medicale pentru carantina nu se cumuleaza cu durata concediilor medicale pentru alte afecțiuni.Citește și: S-a…

- Deputatul PNL Mara Calista si sotul ei au decis autoizolarea pentru 14 zile, din cauza coronavirusului. Cei doi soti au vizitat Italia si au participat la Carnavalul de la Venetia. Desi nu prezinta simptome,...

- Secretarul de stat pentru transporturi al FranAei, Jean-Baptiste Djebbari, a declarat luni cAƒ nu este necesarAƒ A®nchiderea frontierei cu Italia, A®n pofida rAƒspA¢ndirii coronavirusului, transmite Reuters.

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- SportAccord World Sport & Business Summit 2020, conventie care ar fi trebuit sa aiba loc la Beijing, in perioada 19-24 aprilie, se va desfasura la Lausanne, fiind mutata din cauza coronavirusului.La reuniune vor participa reprezentanti ai marilor federatii internationale si ai miscarii…

- „No Time To Die” este noul film din seria Bond care va avea premiera in Romania pe din 8 aprilie 2020. Filmul avea programata o premiera in Beijing și un tur in mai multe orașe mari ale Chinei, unde actorului Daniel Craig, dar și intreg castul filmului ar fi urmat sa participe. Din cauza problemelor...…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, a relatat presa internaționala, duminica dimineața. Pe de alta parte, oficialii chinezi susțin, pentru a treia zi consecutiv, ca numarul celor imbolnaviți cu periculosul virus este in scadere.Aproximativ 69.000 de cazuri de imbolnavire…