Festivalul Clătitelor revine la Prejmer Festivalul Clatitelor va avea loc la Prejmer, in perioada 11-12 februarie 2023, dupa o perioada de doi ani in care nu a mai fost organizat din cauza pandemiei de coronavirus. Producatorii locali vor aduce preparatele cu care v-au obișnuit deja de-a lungul celor 16 ediții, gospodinele din comunitate scot rețetele de clatite din sertar și vor aduce in fața dumneavoastra foarte multe sortimente delicioase de clatite, tinerii din comunitate muncesc la parada carelor alegorice și iși confecționeaza maștile. Te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un … Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

