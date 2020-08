Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13 – 15 august, Festivalul Classics for Pleasure, care aniverseaza zece ani, se desfasoara la Sibiu. Un simbol cultural al Ardealului, festivalul ii asteapta pe melomani cu trei concerte de muzica clasica si o expozitie inedita. Anul acesta festivalul sarbatoreste pe langa cei zece ani…

- Pirotehniștii de la ISU Sibiu au intervenit, miercuri seara, pentru ridicarea a 54 de cartușe din Primul Razboi Mondial, gasite de un proprietar in timpul unor lucrari de renovare in pereții pivniței.Potrivit ISU Sibiu, echipa pirotehnica a intervenit pentru cautarea și ridicarea unor elemente…

- Concerte și piese de teatru in aer liber, in weekendurile dintre 8 august și 30 septembrie Sub sloganul “Spectacolul trebuie sa continue”, pe 8 august se lanseaza Freedom, un nou concept de evenimente de...

- Ziarul Unirea Alba Iulia Music & Film Festival 2020: Muzica și cine-concerte cu Ada Milea, Bobo Burlacianu (Fara Zahar) și Cobzality, in cea de-a 8-a ediție a festivalului In 3 iulie, Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF) se pregatește de debutul celei de-a 8 ediții. Artiștii invitați in festival…

- Noi evenimente culturale in aer liber, cu respectarea regulilor de distanțare sociala, vor avea loc duminica seara, in Piața Cetații din Alba Iulia. Cvartetul de coarde „Augustin Bena” și Fanfara Județului Alba susțin recitaluri. Evenimentele culturale sunt organizate cu respectarea unor reguli stricte…

- Artiștii Ansamblului „Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza vineri, 19 iunie, de la ora 17:00, la Muzeul de Științele Naturii, un concert de muzica clasica, jazz și caffe-concert, in cadrul proiectului „Dor de viața, dor de cantec", susținut de violonista Diana ...

- Ne apropiem de una dinte cele mai mari sarbatori culturale la nivel național și… internațional: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu! Organizat anul acesta exclusiv online, evenimentul se anunța, chiar și așa, unul d eproporții impresionante, in dimensiunea tradiționala a unei pleiade de spectacole…

- Unsprezece artiști timișoreni au participat la proiectul ”Scena dintre blocuri”, oferind concerte de jazz, blues și muzica clasica, simultan, in trei cartiere ale Timișoarei, in prima zi a starii de alerta.