Localitatea Paulești, județul Prahova, gazduiește in acest weekend „Festivalul Cireșelor”, o manifestare intrata in tradiție deja, unde vizitatorii pot sa se bucure din plin de renumitele cireșe de mai și la prețuri rezonabile. Cultivarea cireșelor este o tradiție și reprezinta mandria și emblema comunei Paulești. Cultivate din cele mai vechi timpuri, cireșele sunt apreciate, deoarece conțin nutrienti benefici organismului, precum și foarte mulți antioxidanți, prin aportul de vitamina C. Cei interesați sa cumpe cirese, trebuie sa știe ca la producatorii locali prețul este de circa 30 lei/kg,…