- Cantecele regretatului artist Iurie Sadovnic au rasunat in satul Lopatna din raionul Orhei, unde a fost organizat Festivalul Chitarelor in memoria marelui artist. Colegi de scena au interpretat cate un cantec de-al lui Iurie Sadovnic, iar oamenii veniti la concert au ramas incantati de idee si de atmosfera,…

- Chișinauienii sint invitați simbata, 30 iulie 2022, ora 16:00, in Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfint" la un spectacol muzical dedicat persoanelor de virsta a treia. Evenimentul face parte din Proiectul socio-cultural de weekend „Dialog intre generații". In program: Formația „Avanti", cu solistul…

- Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a incheiat duminica seara cu un impresionant spectacol cu drone și lasere, la care au asistat mii de oameni. Au fost aproape doua saptamani pline de evenimente la ediția din acest an, prima dupa doi ani de restricții.

- Ediția din acest an a festivalului Jazz X a avut parte de un final cat se poate de interesant duminica seara in Piața Victoriei, odata cu concertul susținut de basiststul american Stanley Clarke care alaturi de trupa sa a iscat un interes deosebit in randul melomanilor, unii dintre ei venind pentru…

- Oaspeții și locuitorii municipiului Orhei au participat la un minunat concert in parcul Ivanos din oraș, in cadrul caruia cintecele și aranjamentele melodiilor preferate ale legendei rockului sovietic și liderului trupe "Kino", Viktor Țoi, au fost interpretate de trupele muzicale "Lacrima", "Sunny"…

- A fost spectacol pe Cluj Arena la meciul demonstrativ de la Cluj-Napoca. Partisa dintre Romania vs Team World, la retragerea lui Adi Mutu, a provocat o ”invazie” de staruri pe Cluj Arena, dar si de spectatori.

- Concertul "O Sole Mio" va avea loc vineri, 10 iunie, la ora 20.30, in parcul Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski din municipiul Constanta. "O, sole mio " este chemarea soarelui intr un taram de poveste, o calatorie a amintirilor exuberante. "Chitarra romana", "Volare", "Santa Lucia",…

- Dupa doi ani de pauza, se reia Maialul Elevilor Nasaudeni. Evenimentul va avea loc weekendul viitor și se va termina cu un super concert susținut de The Boulevard și artista ADDA. Autoritațile locale din Nasaud au hotarat sa reia tradiția Maialului Elevilor Nasaudeni, intrerupta timp de doi ani, din…