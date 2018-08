Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Comunei... The post Petrecere mare intr-o comuna din Timiș, cu artiști de top și bucate alese. Sarbatoarea ține trei zile. Avem programul complet appeared first on Renasterea banateana .

- Istoria Romaniei si a acestui colt de tara consemneaza intrarea trupelor romane in Timisoara la data de 3 august 1919, data la care Banatul a fost readus in granitele Romaniei. The post Astazi este Ziua Timișoarei! Sarbatoarea a inceput! Vezi programul complet al manifestarilor programate de astazi…

- Strada Marașești a devenit, in ultimii ani, un simbol pentru comunitatea bicicliștilor din Timișoara. Zi de zi, pasionații de plimbari pe doua roți... The post Verde pentru Biciclete VpB Fest, ediția 1 appeared first on Renasterea banateana .

- Ediția din acest an a “Zilelor Zalaului”, iși va deschide astazi porțile, locul principal de desfașurare a evenimentelor fiind parcarea din spatele cladirii Primariei municipiului. Primaria Zalau a alocat aproximativ 292.000 de lei pentru aceasta ediție. Sarbatoarea va debuta astazi, cu spectacole de…

- O noua piata volanta a fost aprobata, aceasta fiind deschisa producatorilor si timisenilor, sambata. Este vorba despre piata din Ghiroda, a carei infiintare a fost aprobata ... The post O noua piata volanta, destinata producatorilor locali appeared first on Renasterea banateana .

- Festivalul Inimilor, primul eveniment romanesc inscris in calendarul CIOFF (Comitetul Internațional de Organizare a Festivalurilor Folclorice), The post Sarbatoarea internaționala a folclorului a colorat centrul Timișoarei. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- „Ziua Iei și a Portului Popular - ediția a II-a, in Comuna Sadu , din Marginimea Sibiului.Aici, fiecare locuitor, de la cel mai mic la cel mai mare, are un costum tradițional. Anul acesta ne-au pregatit multe surprize pe care ni le vor dezvalui in curand”. Read More...