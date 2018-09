Stiri pe aceeasi tema

- Calin Herteg este unul dintre maramuresenii care au participat la mitingul de protest, din Bucuresti. Pe contul sau de Facebook, Herteg explica faptul ca starea de tensiune din Piata Victoriei s-a creat in timp, protestatarii fiind in permanenta iritati de gazele lacrimogene dispersate de fortele de…

- Natalia Intotero, ministrul Romanilor de Pretutindeni, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care isi exprima regretul fata de violentele din timpul protestelor de vineri seara, din Capitala.

- Mai mulți dejeni urmeaza sa protesteze, astazi, 10 august, cu incepere de la ora 18:00, in Parcul Mic din Dej, alaturi de romanii din Capitala. Potrivit descrierii evenimentului aparut pe Facebook, intitulat „DEJ / ALATURI DE DIASPORA”, dejenii vor protesta pentru o Romanie „democratica și prospera”…

- ”Un comunicat al USR (partidul, nu scriitorii!!!) zice ca "peste 50 de membri ai USR Diaspora vor prezenta activitatea filialei și perspectivele de viitor ale acesteia". Rog prietenii din USR (scriitorii, nu partidul) sa explice partidului cum e cu exprimarile pleonastice de genul "perspective de…

- Vineri, pe 10 august, este anunțat un mare protest in Piața Victoriei ”Diaspora vine in București”. Facebook-ul este plin de evenimente create special pentru acest protest, se vorbește de 1 milion de persoane iar știrile despre cozile kilometrice de la vama sunt la fiecare grupaj de știri.

- "Am incurajat prezenta oricarui membru al PNL, in special din diaspora, care este prezent in Bucuresti si colegii mei care vor sa participe, simpatizantii PNL. Fiind vorba de un miting anti-PSD am incurajat membrii si simpatizantii PNL sa participe la acest miting", a spus Ludovic Orban, potrivit…

- Decizie de ultima ora in PNL.Conform Romania TV, PNL ar fi decis sa participe la mitingul diaspora din 10 august. Totul dupa ce, susține sursa citata, mai mulți lideri PNL i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa participe la mitingul organizat de romanii plecați in strainatate. Numarul…

- Pentru data de 10 august este anuntat un mare miting in Bucuresti la care ar trebui sa participe 1 milion de persoane din Diaspora. Insa pe Facebook este o mobilizare generala, urmand ca in capitala sa ajunga si cei care au ramas in tara, dar care sunt nemultumiti de actuala conducere. Si iesenii sunt…