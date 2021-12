Festivalul cartelului de droguri. Cum și unde s-a desfășurat (VIDEO) Fiii fugari ai lui Joaquin „El Chapo” Guzman au organizat ”Festivalul cartelului de droguri”, cu mașini la tombola. in cadrul festivalului au fost imparțite cadouri locuitorilor din statul Sinaloa din vestul Mexicului. Videoclipurile cu narco fiesta, care a avut loc recent in orașul Culiacan, au aratat mai multe trupe cantand live pentru invitați, inclusiv pe cei care au avut norocul sa plece acasa cu opt mașini noi-nouțe. Filmarile au aratat, de asemenea, șiruri de jucarii și alte bunuri ingramadite impreuna cu un autocolant negru care purta inițialele lui El Chapo. Evenimentul organizat de cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

