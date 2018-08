Stiri pe aceeasi tema

- Un regal folcloric autentic, cu voci tinere, artiști consacrați și nume uriașe ale muzicii populare va avea loc in acest sfarșit de saptamana la Alba Iulia. Festivalul „Cantec de Suflet” ii va aduce sambata și duminica, pe scena din Piața Cetații, pe Nicolae Furdui Iancu, Ina Todoran, Veta Biriș și…

- A treia editie a Festivalului “Zilele Medievale ale Balgradului” a inceput sambata la Alba Iulia. Timp de doua zile, in fata Catedralei Catolice, truveri, actori, artisti, cavaleri si tinere domnite vor readuce la viata prin arta trecutul medieval al Cetatii prin ateliere deschise publicului, spectacole…

- Mii de oameni sunt prezenti, in jurul orei 12.00, la show-ului aerian Bucharest International Air Show (BIAS), aflat la cea de-a zecea editie. Peste 100 de aeronave vor oferi, intreaga zi, un spectacol pe cer.

- Administrația locala din Alba Iulia cauta un organizator de evenimente pentru festivalul ”Cantec de Suflet”, programat sa se desfașoare in zilele de 11-12 august, in Piața Cetații. Potrivit anunțului de achiziție, vor avea loc doua spectacole de cate 3 ore și 30 de minute, susținute de urmatorii artiști:…

- In Poiana cu Goruni – localitatea Vinerea, ansambluri si interpreti din tara se vor reuni in perioada 29 iunie – 1 iulie, incercand si in acest an sa dea continuitate unor datini si traditii, dansuri si cantece stravechi. Organizatorii, Primaria, Consiliul Local și Casa de Cultura din Cugir promit…

- Aproximativ o mie de copii din Blaj si din zona Tarnavelor sunt asteptati vineri, 1 iunie 2018, la traditionala „petrecere” din Parcul Avram Iancu. Evenimentul va avea loc intre orele 10.00 si 13.00, iar tema propusa de organizatori, in acest an, este „Vine vara, bine-mi pare, cu Minionii si Eroii in…

- In perioada 1-3 iunie, un nou prilej de bucurie pentru cei mici, dar si pentru cei care incanu au uitat ce inseamna joaca, prinde contur in Cetatea Alba Iulia. Festivalul Cetatea Copiilor este un eveniment unic in Romania. Organizatorii au dorit, ca de fiecare data, sa atraga atentia asupra unei teme…